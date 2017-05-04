川普習近平哥倆好 紐時：難持久中央社 (2017-05-04 11:27)
（中央社台北4日電）北韓領導人金正恩堅決發展核武，美國總統川普一改選前對中國大陸批評立場，積極拉攏中國大陸國家主席習近平。儘管川習兩人關係逐漸友好，但紐約時報分析這樣的兄弟情誼難持久。
紐約時報今天發表專文指出，川普（Donald Trump）和習近平儘管有著極不同的個人風格，但都出身特權階級，都有無止境的自信，各自在至親好友核心圈裡尋求諮詢，忽視各自政府的大官僚機構。
川普日前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目專訪時談到習近平時，稱呼習近平是「一位我已經開始喜歡和尊重的男人」。中國大陸官方媒體對川普的報導也比前任美國總統歐巴馬來得有禮貌，這表明北京當局目前希望中國大陸民眾能積極看待這位美國總統。
不過報導也引述中國大陸分析人士的話指出，在歡樂的友情背後，戰略利益分歧很可能會消弱川普與習近平建立的個人關係，兩國領導人間的兄弟情誼可能會像一段簡短的權宜婚姻。
清華大學國際問題研究所所長閰學通就表示，川普需要中國大陸幫他得到他在北韓議題希望得到的東西，但這不會成功。川普很快就會改變他對中國大陸的態度，他對習近平的友好時間不會很長，川普的中國政策不會持久。
前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長、卡內基國際和平基金會副會長包道格（Douglas H. Paal）指出，4月23日川普與習近平2次通話後，中國大陸官員透露習近平不太高興被當作中級官員，川普應該明白，國家主席是為政策制定框架，不能指望他有個任務清單。1060504
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