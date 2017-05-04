以工藝品作虛假交易 陸8000人受騙中央社 (2017-05-04 11:13)
（中央社記者張謙香港4日電）據報導，中國大陸深圳市警方偵破一個以工藝品作虛假交易的犯罪集團，8000多人受騙，受騙總額高達人民幣10億元（約新台幣44億元）。
根據新浪新聞網今天轉述央視的報導，深圳南山區警方近日破獲這個以工藝品為標的的虛假期貨平台，並指這起案件是大陸全國同類案件之最。
據報導，名為廣東創意文化產權交易中心的公司，以文化交易為幌子，將子虛烏有的文化藝術品以期貨形式掛在交易平台上進行虛假交易。
交易軟體內顯示的走勢圖實際上是套用國外期貨平台的K線圖，跟所宣稱的藝術品投資毫無關聯。
報導引述被捕嫌犯說，單位本身是一個虛假電子網路交易平台，根本沒有實物。
報導指出，3月30日，深圳南山區警方動員800多人在深圳、東莞、惠州、瀋陽4地聯合採取行動，搗毀詐騙據點14個，涉案人員600餘人，371人帶回審查。
此外，警方凍結涉案帳號113個，並凍結涉案資金8840萬元。
據報導，這個犯罪集團的詐騙手法是首先在社交平台認識受害人，再將受害人騙進網上股票投資交流群組。
在群組裡，有人假稱投資工藝品發財。受害人在群組其他人的鼓動下，開始跟著對方投資工藝品，開始進行詐騙。1060504
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
原淬滴雞精．林醫師的滴雞精．幸福滴雞精．元進莊 滴雞精．黃金 滴雞精．五星御廚 滴雞精．山頂牧場 滴雞精．御品滴雞精．寶島 滴雞精．金牌 滴雞精．香草 滴雞精．郭老師 滴雞精．滴雞精 紅棗．滴雞精 盒組．滴雞精 郭老師．純煉滴雞精．原味 滴雞精．倍特賣 滴雞精．傳承滴雞精．滴雞精 10．放山滴雞精．原味滴雞精．金牌大師 滴雞精 第三代．香草園 滴雞精．娘家滴雞精 10 入．京紅 滴雞精．香菇 滴雞精．娘家滴雞精．滴雞精 一盒．農純鄉 滴雞精
世界首台光量子計算機在中國誕生 秒殺現有產品【北京新浪網】
單仁平：不對朝鮮擁核妥協 主動權在中國手裡【北京新浪網】
兩種立場，兩個法國前景？勒龐和馬克龍電視辯論針鋒相對【北京新浪網】
女子37歲已生38個孩子 含4對3胞胎3對4胞胎【北京新浪網】
蔡英文執政首年改革慘敗 台綠營民調顯示年輕群體大翻轉【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》