（中央社記者張謙香港4日電）據報導，中國大陸深圳市警方偵破一個以工藝品作虛假交易的犯罪集團，8000多人受騙，受騙總額高達人民幣10億元（約新台幣44億元）。



根據新浪新聞網今天轉述央視的報導，深圳南山區警方近日破獲這個以工藝品為標的的虛假期貨平台，並指這起案件是大陸全國同類案件之最。



據報導，名為廣東創意文化產權交易中心的公司，以文化交易為幌子，將子虛烏有的文化藝術品以期貨形式掛在交易平台上進行虛假交易。



交易軟體內顯示的走勢圖實際上是套用國外期貨平台的K線圖，跟所宣稱的藝術品投資毫無關聯。



報導引述被捕嫌犯說，單位本身是一個虛假電子網路交易平台，根本沒有實物。



報導指出，3月30日，深圳南山區警方動員800多人在深圳、東莞、惠州、瀋陽4地聯合採取行動，搗毀詐騙據點14個，涉案人員600餘人，371人帶回審查。



此外，警方凍結涉案帳號113個，並凍結涉案資金8840萬元。



據報導，這個犯罪集團的詐騙手法是首先在社交平台認識受害人，再將受害人騙進網上股票投資交流群組。



在群組裡，有人假稱投資工藝品發財。受害人在群組其他人的鼓動下，開始跟著對方投資工藝品，開始進行詐騙。1060504