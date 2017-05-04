出雲號赴南海 陸專家酸日本刷存在感中央社 (2017-05-04 10:38)
（中央社記者尹俊傑北京4日電）日本最大戰艦出雲號日前首度為美軍補給艦護航，隨後駛往南海。中國大陸軍事專家杜文龍說，日本想搭美國便車讓自衛隊赴南海和印度洋「刷存在感」，達到軍力隱形擴張目的。
人民網報導，日方公布的訊息顯示，直升機護衛艦出雲號護航路線起於東京灣附近，止於四國島附近海域，航路在太平洋一側。完成護航任務後，日、美艦艇分道揚鑣，出雲號繼續駛向南海，預計15日前抵達新加坡。
路透社3月報導，出雲號預定5月啟航，途中停靠新加坡、印尼、菲律賓和斯里蘭卡，7月在印度洋和美國與印度海軍舉行聯合軍事演習，8月返回日本。
杜文龍接受中國大陸中央電視台採訪時說，出雲號這次伴隨美軍補給艦執行「武器等防護」任務只是藉口，航跡更可能是「搭車」，利用美軍演練時機為日本海上自衛隊在南海和印度洋開闢獨立航線。
他認為，日本想藉助美國將南海域外國家的身分改為域內國家，加上日本積極與南海周邊國家交流，未來南海地區一旦有事，日本便可藉機顯示存在。
杜文龍還說，日本解禁集體自衛權後，也想藉出雲號在南海和印度洋「刷一刷存在感」，達到日本軍力向外輻射、隱性擴張的目的，並凸顯日本自衛隊在國際軍演舞台上的作用。
此外，對於出雲號護航美艦，中共解放軍報今天刊文說，日本在打「自己的小算盤」，企圖混水摸魚為修改和平憲法做準備，並釋出「日美同盟固若金湯」的訊號。1060504
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