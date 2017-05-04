平壤點名批評 環時：反北韓核試不論戰中央社 (2017-05-04 09:46)
（中央社記者尹俊傑北京4日電）北韓官媒3日發表署名評論，點名批評中國大陸官媒有關北韓擁核問題的文章「事理不分」。中共官媒環球時報今天說，這是平壤「發牢騷」，北京堅持反對北韓核試，不必論戰。
近期朝鮮半島局勢緊繃，北韓中央通信社（KCNA）已3度發表批評北京的署名文章。其中，3日晚間題為「不要再做動搖朝中（北韓與中國大陸）關係基礎的魯莽言行」文章，首次點名批評北京。
這篇文章為北韓核試辯護，聲稱陸媒指北韓核試威脅中國大陸東北三省安全的說詞「沒有科學依據」，還強調北韓過去70多年站在反美第一線，保障中國大陸和平與安全，北京應向平壤「說聲謝謝」。
評論最後寫道，「動搖中朝關係基礎的魯莽行動將導致嚴重後果，中國對此要深思熟慮。」
環時今天刊登評論員單仁平的文章指出，上述評論除了有「中國」、「人民日報」、「環球時報」這些稱謂，表達更大的情緒外，沒有什麼實質新內容，更像是一篇「充滿激情的論戰文章」。
單仁平認為，平壤圍繞核問題陷入一種「非理性思維」，北京不必與平壤展開針鋒相對的論戰，只需表明關切和底線，明示北韓若再核試陸方會做出「前所未有的嚴厲反應」，說清楚後不必與平壤來回辯論。
這篇文章說，平壤公開衝著北京「發幾句牢騷」不重要，怎麼做才是關鍵。雙方分歧透過公開論戰無法解決，恐怕需要北京與平壤高層對話，才能把平壤拉出視核武「珍貴如生命」的牛角尖。1060504
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