加媒指記者從事間諜活動 大陸使館否認中央社 (2017-05-04 09:05)
（中央社台北4日電）加拿大媒體日前報導，駐加拿大首都渥太華的中國大陸記者涉嫌從事間諜活動。中國大陸駐加拿大大使館透過官方網站發文否認，並予以嚴厲譴責。
中新社發自渥太華的報導指出，加拿大新聞報（LaPresse）日前引述未公開訊息報導，加拿大安全情報局（CSIS）對報導加拿大聯邦事務的駐渥太華中國大陸記者採取反間諜措施。前任官員也指稱，加拿大高層知道這些媒體雇員有收集情報的任務。
報導指出，2013年，當時的加拿大總理哈珀（Stephen Harper）前往北方視察時，當時人民日報駐渥太華記者李學江是隨行記者團成員。
但他在記者會上與官員發生衝突，遭到警方強行拉出會場。前官員回憶，李學江對報導總理活動沒興趣，但大量拍攝加拿大北方軍事設施照片。
對於加拿大媒體的報導，中國大陸駐加拿大大使館新聞發言人楊雲東透過官方網站發文回應，表示對於憑空捏造謊言、敗壞他人聲譽、誤導加方民眾、破壞中加關係的卑劣行為感到震驚，並予以嚴厲譴責。
他指出，中國大陸駐加拿大記者跟加拿大駐中國大陸記者一樣，都是普通的新聞工作者。近年來，他們積極報導加拿大政治經濟社會文化各領域情況，增加中國人民對加拿大的了解與友好感情。加國個別媒體卻無端指責中國大陸記者從事間諜活動，不禁讓人懷疑真實意圖。1060504
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