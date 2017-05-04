【大成報記者于郁金/綜合報導】2017年海峽兩岸金門同胞雙年會於4月30日假臺北市圓山大飯店隆重舉行，來自馬來西亞雪蘭莪金門會館、新加坡金門會館、浯江公會、古寧同鄉會等東南亞金門鄉親，以及來自大陸福建省金門同胞聯誼會，由廈門市金門同胞聯誼會會長陳呈率廈門市金門同胞聯誼會、翔安區金門同胞聯誼會、同安區金門同胞聯誼會、泉州市金門同胞聯誼會、福州市金門同胞聯誼會、漳州市金門同胞聯誼會、永春縣金門同胞聯誼會等8會29位成員，將在旅台金門同鄉會總會翁瑞美等幹部陪同下，展開寶島臺灣之旅。5月2日參與大陸金胞聯陳呈原班人馬行程抵達南台灣，一行人前往嘉義市，在臺灣金門同鄉會總會幹部代表，由中華金門旅台翁氏宗親會理事長翁瑞美、臺中市金門同鄉會理事長蔡少雄陪同下，假嘉義市皇品國際酒店參加金胞聯誼會，參與有立委楊鎮浯南部服務處主任蔡忠盼、金門縣政府南部服務處主任楊美雪、嘉義市金門同鄉會理事長張雲權、臺南市金門縣同鄉會理事長陳瑞華、臺南市浯江金門同鄉會理事長翁明恍及各會理監事代表。3日福建省金門同胞聯誼會及福建各聯誼會等一行人，再至高雄市鹽埕區大安街106號拜會高雄市金門同鄉會，由該會理事長張繼立率該會理監事、幹部親自迎接，並舉行座談聯誼，晚間則由高雄市浯江金門同鄉會、高雄市金門同鄉會、屏東縣屏東市金門同鄉會、臺東縣金門同鄉會聯合假高雄市鳳山區「鳳大餐廳」設宴款待，與來自福建省各金門同胞聯誼會的鄉親們座談餐敘，鄉親鄉誼，溫馨感性。高雄市浯江金門同鄉會理事長楊維居代表南部4個同鄉會鄉親，對福建省金門同胞聯誼會及福建各聯誼會的蒞臨，表示十二萬分的熱忱歡迎之意，並與高雄市金門同鄉會理事長張繼立、屏東縣屏東市金門同鄉會理事長楊恭淼、臺東縣金門同鄉會理事長黃白明，聯合贈送福建金門同胞聯誼會0.6金門高粱酒2箱，以及贈送福建省金門同胞聯誼會、福州市金門同胞聯誼會、泉州市金門同鄉會、廈門市金門同胞聯誼會、翔安區金門同胞聯誼會、同安區金門同胞聯誼會、漳州市金門同胞聯誼會及永春縣金門同胞聯誼會等8個會，每會牡丹鏡屏各乙面，期望廈門的富金門的貴，能透過海峽兩岸共同的努力，共享印證「富貴」的成果。福建省金門同胞聯誼會則由廈門市金門同胞聯誼會會長陳呈代表致贈每會「世界非物資文化遺產，柘榮剪紙」剪紙鏡屛乙面，並對南部各同鄉會的熱情接待，表示由衷的感謝，期望海峽兩岸能透過金門同鄉會的共同努力下，爲金門創造往後百年的繁榮、富貴榮景。3日與會嘉賓有立委楊鎮浯南部服務處主任蔡忠盼、金門縣政府南區服務處主任楊美雪、南區醫療副主任麥郁馨，最令人感動的是，遠在東台灣臺東縣金門同鄉會理事長黃白明也不缺席，親自率員趕來參加，充分展現旅台金門鄉親團結合作的精神。