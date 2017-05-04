海峽兩岸金胞聯誼會行抵南台灣 與南部金門同鄉會相見歡大成報 (2017-05-04 02:10)
5月2日參與大陸金胞聯陳呈原班人馬行程抵達南台灣，一行人前往嘉義市，在臺灣金門同鄉會總會幹部代表，由中華金門旅台翁氏宗親會理事長翁瑞美、臺中市金門同鄉會理事長蔡少雄陪同下，假嘉義市皇品國際酒店參加金胞聯誼會，參與有立委楊鎮浯南部服務處主任蔡忠盼、金門縣政府南部服務處主任楊美雪、嘉義市金門同鄉會理事長張雲權、臺南市金門縣同鄉會理事長陳瑞華、臺南市浯江金門同鄉會理事長翁明恍及各會理監事代表。
3日福建省金門同胞聯誼會及福建各聯誼會等一行人，再至高雄市鹽埕區大安街106號拜會高雄市金門同鄉會，由該會理事長張繼立率該會理監事、幹部親自迎接，並舉行座談聯誼，晚間則由高雄市浯江金門同鄉會、高雄市金門同鄉會、屏東縣屏東市金門同鄉會、臺東縣金門同鄉會聯合假高雄市鳳山區「鳳大餐廳」設宴款待，與來自福建省各金門同胞聯誼會的鄉親們座談餐敘，鄉親鄉誼，溫馨感性。
高雄市浯江金門同鄉會理事長楊維居代表南部4個同鄉會鄉親，對福建省金門同胞聯誼會及福建各聯誼會的蒞臨，表示十二萬分的熱忱歡迎之意，並與高雄市金門同鄉會理事長張繼立、屏東縣屏東市金門同鄉會理事長楊恭淼、臺東縣金門同鄉會理事長黃白明，聯合贈送福建金門同胞聯誼會0.6金門高粱酒2箱，以及贈送福建省金門同胞聯誼會、福州市金門同胞聯誼會、泉州市金門同鄉會、廈門市金門同胞聯誼會、翔安區金門同胞聯誼會、同安區金門同胞聯誼會、漳州市金門同胞聯誼會及永春縣金門同胞聯誼會等8個會，每會牡丹鏡屏各乙面，期望廈門的富金門的貴，能透過海峽兩岸共同的努力，共享印證「富貴」的成果。
福建省金門同胞聯誼會則由廈門市金門同胞聯誼會會長陳呈代表致贈每會「世界非物資文化遺產，柘榮剪紙」剪紙鏡屛乙面，並對南部各同鄉會的熱情接待，表示由衷的感謝，期望海峽兩岸能透過金門同鄉會的共同努力下，爲金門創造往後百年的繁榮、富貴榮景。
3日與會嘉賓有立委楊鎮浯南部服務處主任蔡忠盼、金門縣政府南區服務處主任楊美雪、南區醫療副主任麥郁馨，最令人感動的是，遠在東台灣臺東縣金門同鄉會理事長黃白明也不缺席，親自率員趕來參加，充分展現旅台金門鄉親團結合作的精神。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
原淬滴雞精．林醫師的滴雞精．幸福滴雞精．元進莊 滴雞精．黃金 滴雞精．五星御廚 滴雞精．山頂牧場 滴雞精．御品滴雞精．寶島 滴雞精．金牌 滴雞精．香草 滴雞精．郭老師 滴雞精．滴雞精 紅棗．滴雞精 盒組．滴雞精 郭老師．純煉滴雞精．原味 滴雞精．倍特賣 滴雞精．傳承滴雞精．滴雞精 10．放山滴雞精．原味滴雞精．金牌大師 滴雞精 第三代．香草園 滴雞精．娘家滴雞精 10 入．京紅 滴雞精．香菇 滴雞精．娘家滴雞精．滴雞精 一盒．農純鄉 滴雞精
- 【Sleepypod】ATOM寵物旅者輕旅專用旅包(棕)
- 【限時轟殺】櫻花SAKURA Q-7580 臭氧+紫外線懸掛烘碗機 Q75
- 【歐曼尼OMN】吊燈★科技造型單吊燈(現代工業LOFT風)
- 【櫻花】DR3590XL 全隱藏式渦輪變頻除油煙機(90公分)
- WEWOOD 義大利時尚墨鏡-胡桃木色/棕色鏡片 DIONE NOCE
- 【MOM JAPAN日本品牌】26吋-第二代旗艦正式版 PC鋁框行李箱
- SALOMON S-LAB EXO 短袖套頭上衣 白 男
- amoon 浪漫艾菲爾系列 雨露 9K金鑽石項鍊
- 【Audi 奧迪】29吋~時尚系列TSA~Audi行李箱/旅行箱LT-71729
- 【日本TOYO SASAKI】流舞日式杯組（275ml五入）
世界首台光量子計算機在中國誕生 秒殺現有產品【北京新浪網】
單仁平：不對朝鮮擁核妥協 主動權在中國手裡【北京新浪網】
兩種立場，兩個法國前景？勒龐和馬克龍電視辯論針鋒相對【北京新浪網】
女子37歲已生38個孩子 含4對3胞胎3對4胞胎【北京新浪網】
蔡英文執政首年改革慘敗 台綠營民調顯示年輕群體大翻轉【北京新浪網】