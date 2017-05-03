（中央社台北3日電）針對外界擔心，北韓如果進一步核試可能導致大陸與北韓邊境的長白山發生火山爆發的說法，大陸外交部發言人耿爽今天回覆，「這個說法挺嚇人的」，但不知道有沒有科學依據。



中國大陸外交部今天舉行例行記者會，根據大陸外交部官網，有媒體提問，最近有些專家擔心，北韓如進一步核試可能導致大陸與北韓邊境的長白山發生火山爆發。大陸對此有何評論？是否也感到擔憂？



耿爽指出，進一步核試可能導致火山爆發，「這個說法挺嚇人的」，但是不知道有沒有科學依據。如果感興趣，可以向有關專業部門詢問，「我無法給你一個專業的回答」。



耿爽說，大陸堅持朝鮮半島無核化，堅持維護朝鮮半島和平穩定，堅持對話協商解決有關問題的立場非常明確。同時，大陸也多次強調，聯合國安全理事會決議對北韓有關核活動是明確禁止的。1060503