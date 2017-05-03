鄭柵潔調任陸國台辦副主任中央社 (2017-05-03 22:30)
福建出身、原任中國大陸國家能源局副局長的鄭柵潔已調任國務院台灣事務辦公室副主任。國台辦官網3日已放上鄭柵潔的個人簡歷。（截自國台辦官網）中央社 106年5月3日
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