陸媒：大陸擁有首款神秘地效無人機中央社 (2017-05-03 22:06)
（中央社記者張謙香港3日電）新浪軍事微博今天出現一張既像無人機又像巡弋飛彈的疑似宣傳照片。新浪軍事網聲稱，這是彩虹系列無人機，是一款神秘的地效無人機。
新浪軍事網在其圖片報導中指出，「中國彩虹系列無人機又有新成員，是一款神秘的地效無人機」，可在1公尺高度進行海面低空突防，攜帶1噸重魚雷對水面艦艇進行「致命打擊」。
報導表示，地效飛機是借助於地面效應原理，貼近水面（或地面）高速航行的運載工具。
報導指出，與相同排水量的船艇相比，這款無人機在巡航飛行階段不與水面直接接觸，從而大大減少了航行阻力，提高了巡航速度。
另外，這張宣傳照片上有「CH」英文字母，但後面的數字型號被塗掉，其後寫上「地面效應無人機」。
根據照片，它的任務是攻擊大型水面目標、遠程快速魚雷攻擊、海面區域封鎖。且宣稱其特性是「載重大、極強的突防和打擊能力、隱蔽性好和生存能力強」。
據現有資料，大陸媒體先前很少提到地面效應無人機。1060503
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