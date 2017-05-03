（中央社記者尹俊傑北京3日電）根據中國大陸國台辦官網，原任中國大陸國家能源局副局長的鄭柵潔已調任國台辦副主任。這項人事案上週已傳出，如今獲得證實，但鄭柵潔未如先前報導出任國台辦「常務副主任」。



中國大陸國務院台灣事務辦公室官網顯示，鄭柵潔在國台辦3名副主任中排在陳元豐之下、龍明彪之上，取代今年61歲、屆齡退休的李亞飛，因此李亞飛的名字已不在官網的副主任之列。



新浪財經微信公眾號「能見派」4月24日報導，福建出身的鄭柵潔「已調任」中國大陸國台辦「常務副主任」。這則報導刊出不久就被撤下。



中國大陸國台辦發言人馬曉光4月26日在例行記者會回應提問時僅說，「關於鄭柵潔任職的問題，待有確定消息後會及時公布。」



根據簡歷，鄭柵潔1961年11月出生，福建漳州人，1985年6月加入中國共產黨。1997年起在福建省廈門任職，2003年任廈門市發展計劃委主任，2008年任福建省發展和改革委員會副主任。



鄭柵潔2010年升任福建省發改委主任，2015年2月出任福建省副省長；同年8月轉入中央，擔任中國大陸國家能源局副局長（副部長級）。



中共總書記習近平曾於1985至2002年長期在福建省任職，與鄭柵潔在福建的工作時間高度重疊。但鄭柵潔是否與習近平有所淵源，尚不明朗。



大公網報導，鄭柵潔為人隨和，工作親力親為，雖長期從事經濟工作，卻也具豐富的對台工作經驗。特別是他在福建省發改委主任及福建省副省長任上，積極推動福建自貿區建設，力求充分發揮福建對台優勢，推動閩台之間投資貿易自由化和資金人員往來便利化進程。



有華東台商表示，鄭柵潔能說流利閩南語在「對台工作」上是加分。在此之前，中國大陸國台辦前常務副主任鄭立中、前副主任龔清概也都會說閩南語。



龔清概2016年1月落馬後，中國大陸國台辦領導團隊一直欠缺會說閩南語的官員。1060503