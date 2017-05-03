陸國家信訪新規：收信須在15天內辦理中央社 (2017-05-03 21:19)
（中央社台北2017年5月3日電）中國大陸國家信訪局日前修訂「群眾來信工作規則」。新規則明訂，民眾來信反映問題，必須在收信登記後15天內辦理，且「不得向無關人員洩露或傳播來信內容」。
新華社報導，目前的「國家信訪局辦理群眾來信工作規則（試行）」是在2005年實施。修訂後，新規則強化了辦理信訪事項的工作責任。
中國大陸國家信訪局有關官員說，這次規則修訂主要以民眾來信辦理工作的基礎業務規範化為著力點，在工作程序中的登記、辦理、告知、回覆、督查督辦等環節上，與近年來推出的一系列規範性文件及國家信訪訊息系統進行對接。
此外，新規則進一步強調工作責任和工作紀律，體現了信訪工作制度改革「陽光信訪」、「責任信訪」、「法治信訪」的新要求。
根據新規，信訪工作人員要及時登記信件基本情況。登記後要依規定區分不同情況，在15天內採取上報、轉送、交辦、通報和告知等方式辦理；對具備回覆條件的民眾來信，採取手機簡訊、書面、電話等方式回覆。
此外，新規要求「不得向無關人員洩露或傳播來信內容」，且「誰首次辦理、誰跟蹤督辦」。
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