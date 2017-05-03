（中央社台北3日電）中國大陸國家主席習近平今天和菲律賓總統杜特蒂通話，就朝鮮半島局勢交換看法。習近平說，大陸堅持朝鮮半島無核化，堅持對話協商解決問題，願看到東協為維護地區和平穩定發揮積極作用。



新華社報導，習近平在和杜特蒂的通話中指出，當前中菲雙方政治互信不斷加深，各領域合作全面展開，雙方關於南海議題的對話協商管道也已建立。中菲要堅持睦鄰友好合作大方向，全力推進各領域務實合作。



兩人還就當前朝鮮半島局勢交換了看法。習近平強調，大陸堅持實現朝鮮半島無核化，堅持維護朝鮮半島和平穩定，堅持對話協商解決問題。大陸主張有關各方保持克制，盡快重回對話談判解決問題的正確軌道。



習近平強調，大陸願意看到東南亞國協為維護地區和平穩定發揮積極作用。



習近平指出，大陸讚賞菲方作為東協輪值主席國為推動東亞合作沿著正確方向發展所發揮的重要作用。菲律賓是中國友好近鄰，也是「一帶一路」建設的重要夥伴。歡迎杜特蒂出席大陸舉辦的「一帶一路」國際合作高峰論壇，並期待和杜特蒂再次見面。



根據報導，杜特蒂表示，當前菲中友誼和團結得到加強，雙方各領域交流合作迅速恢復和推進。菲方願意與大陸共同努力，維護兩國關係改善和發展態勢。



杜特蒂還說，菲律賓作為東協輪值主席國，願推動東協與中國關係更好地發展，密切雙方在國際和地區事務中的溝通合作。「我期待著赴華出席『一帶一路』國際合作高峰論壇」。1060503