杜絕血鑽石會議風波 陸辯稱：合情合理中央社 (2017-05-03 20:14)
（中央社台北3日電）針對日前在澳洲舉行的遏止血鑽石國際會議上，台灣代表團遭中國大陸代表要求離場，大陸外交部發言人耿爽今天辯稱，台灣不是正式成員也不是觀察員，大陸代表此舉「符合規則，合情合理」。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，耿爽在回答媒體提問時，作上述表示。
耿爽宣稱，2003年「金伯利流程認證系統」（Kimberley Process，屬各國政府和鑽石業者間的結盟，旨在杜絕全球「血鑽石」交易）啟動時，與中國大陸達成諒解，台灣以「中國台北毛鑽貿易實體」名義「暫時執行進程證書制度」。
他聲稱，台灣不是這一認證的正式成員，也不是觀察員，也不得參加認證下屬的工作組或委員會議。
耿爽又說，這項會議開始前，主辦單位片面決定邀請台灣代表團以「主席客人」名義與會，「違反有關規則」。中國大陸代表團會前反覆交涉，但「合理關切未得到尊重」。
他宣稱，令人費解和遺憾的是主辦單位「毫無觸動，堅持已見」。而中國大陸代表團會中表達關切，「符合進程議事規則，合情合理」。
耿爽重彈舊調說，在台灣參與國際組織活動問題上，中國大陸的立場是明確的、一貫的，那就是必須按照「一個中國」原則處理。
澳洲雪梨晨驅報報導，中國大陸代表團日前在澳洲伯斯舉行的「金伯利流程認證系統」會議上，採取「令人厭惡」的手段阻撓台灣代表團與會。1名澳洲官員更對此表示，「這令人作噁，相當不正常，太不必要、不恰當，且不尊重人」。1060503
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