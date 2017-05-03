（中央社記者張淑伶上海3日電）中國大陸成貴快鐵位於貴州省畢節市內一處隧道的工程2日下午發生瓦斯爆炸，已知造成12死12傷。



成貴快鐵是由四川成都通向貴州貴陽，途經雲南。



澎湃新聞報導，2日下午2時50分左右，貴州省畢節市大方縣境內，成貴快鐵在建工程七扇岩隧道發生瓦斯爆炸，截至3日清晨4時45分，共造成12人死亡，12人受傷。目前，救援工作結束，正進行調查。



由於隧道內瓦斯濃度高、粉塵大、能見度差，增加救援難度，現場共有消防人員、礦山救護隊員、醫護人員等2000多人展開救援。1060503