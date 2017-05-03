中共上海市委副書記尹弘說明黨代會中央社 (2017-05-03 18:52)
中共上海市委副書記尹弘3日在中共上海市委新聞發布會上說明8日至12日將召開上海市第11次黨代表大會，議程包括選出出席中共19大的上海代表。中央社記者張淑伶上海攝 106年5月3日
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