陸自製航艦叫皮皮蝦號？中共黨媒認可中央社 (2017-05-03 18:16)
（中央社記者尹俊傑北京3日電）中國大陸首艘自製航空母艦網路命名「皮皮蝦號」人氣居冠，領先「台灣號」30萬票。人民日報旗下新媒體表示，源於網路熱詞的皮皮蝦號傳遞「輿論自信」，提升了傳播效果。
中共黨媒人民日報旗下新媒體「中央廚房」今天撰文公布，中國大陸首艘自製航空母艦網路命名「皮皮蝦號」以126.2萬票人氣居冠，排名第2的「台灣號」有97.1萬票，「山東號」則有21.3萬票。
文章指出，皮皮蝦源於熱門電子競技遊戲「英雄聯盟」中一名人氣選手的口頭禪「皮皮豬我們走」，經網民改編後滲透到各類遊戲圈和聊天軟體中，還出了一系列自製貼圖。
人民網輿情監測室數據顯示，自4月26日「我給航母來取名」活動發起以來，轉載、評論「皮皮蝦號」的抽樣微博用戶中，1990至2000年出生的年輕族群占了77%。
文章說，從這次命名事件可看出，嚴肅的軍事話題與網路熱詞相遇，產生了「化學效應」，大大提升傳播效果。「如果運用得當，網絡熱詞也可以成為輿論場正能量建設的強大引擎。」
「皮皮蝦號」雖然有惡搞性質，但在網路累積的高人氣連中共軍方也留意到了。
中國大陸國防部發言人楊宇軍4月27日在記者會回應提問時說，這次網路命名應是網友自發行為，「因為我注意到，還有人把這艘航母命名為『皮皮蝦號』，也有不少人投了贊成票」。
但他表示，共軍對海軍艦艇命名有「相應規定」，通常會在艦艇交付軍方服役時公布。
依中國大陸「海軍艦艇命名條例」，共軍的航空母艦、巡洋艦以中國大陸行政省（區）或直轄市命名。共軍現役航空母艦遼寧號就是以改造地遼寧為名。1060503
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