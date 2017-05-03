美擬與東協談南海 北京喊話別插手中央社 (2017-05-03 18:13)
（中央社記者尹俊傑北京3日電）針對美國國務卿提勒森計劃和東協外長討論南海問題，中國大陸外交部發言人耿爽今天說，南海問題是中國大陸與部分東協國家之間的問題，「不是東盟（東協）與美國之間的問題」。
據外電報導，提勒森（Rex Tillerson）預定4日在華府與東南亞國家協會（ASEAN）外交部長舉行非正式會晤，主要討論南海問題，特別是中國大陸的主權聲索議題。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會。耿爽回應媒體提問時說：「南海問題是中國與部分東盟國家之間的問題，不是中國與東盟之間的問題，不是中國與美國之間的問題，更不是東盟與美國之間的問題。」
他表示，這段時間以來，在中國大陸和東協國家共同努力下，南海局勢不斷「趨穩向好」，這一形勢來之不易，值得各方共同珍惜與維護，「我們也希望有關的域外國家尊重地區國家共同維護南海和平穩定的努力」。
提勒森1月出席美國國會任命聽證會時，曾將中國大陸在南海造島比喻成俄羅斯侵占克里米亞，並說美國政府將向北京表明，必須停止相關島礁建設，而且中國大陸「將不被允許進入那些島礁」。
中國大陸外交部發言人耿爽隨後表示，中國大陸「完全有權利在自己的領土上從事自身主權範圍內的任何正常的活動，這是無可非議的」。
另一方面，美國候任駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）2日出席國會聽證會時也就南海問題表示，中國大陸不得使用人造島脅迫鄰國，或是限制航行或飛越自由。1060503
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