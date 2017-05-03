花數百元看寵物狗？陸野生動物園道歉中央社 (2017-05-03 18:12)
（中央社記者張淑伶上海3日電）五一假期剛過，一些大陸遊客抱怨，花人民幣100多元（逾新台幣440元）逛安徽宿州野生動物園，看到的卻是許多家庭寵物。動物園今天表達歉意，表示試營運期間，票價將降為45元。
大陸央廣網及梨視頻報導，不少網友反應，五一假期走訪剛開幕的安徽宿州野生動物園，收了上百元門票，打著野生動物園旗號，遊客看到的卻是貴賓狗、小兔子等，沒看到什麼猛獸。
「山羊、小狗、刺蝟、大公雞也算是野生動物嗎？」許多網友不滿，甚至說「那這樣我家也可以開動物園了」。
宿州新聞網曾報導，宿州野生動物園於4月29日正式開園，是該市招商引資重點計畫，占地1300畝，總投資5億元，以野生動物散養、自駕車觀賞、馬戲表演、兒童樂園為特色。
眼看負評如潮，園方今天在官方微博發布公告，對遊客致歉，解釋野生動物少、設備不足的原因，包括「引進野生動物的行政許可證還沒批下來」、「因天氣炎熱，猛獸藏在陰涼區不易被看見」等。
園方說，現在仍是試營運期間，成人票價將降至45元。1060503
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