（中央社記者張建中新竹2017年5月3日電）IC載板廠景碩(3189)第1季歸屬母公司淨利新台幣1.36億元，創上市來新低紀錄，每股純益0.31元。



受手機市場需求低迷影響，景碩第1季合併營收滑落至49.7億元，年減7.44%。



除營業額縮小外，景碩第1季毛利率滑落至18.92%，較去年同期下滑4.85個百分點，加上營業費用增加影響，歸屬母公司淨利1.36億元，年減達73.49%，並創上市來新低紀錄，每股純益0.31元。



晶圓封裝廠精材(3374)第1季營運因未能達經濟規模，稅後淨損達2.48億元，虧損金額較去年同期大增3倍，每股虧損0.92元。