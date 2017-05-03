（中央社記者田裕斌台北2017年5月3日電）王道銀行(2897)推出機器人理財早鳥體驗，只要新台幣1000元就能體驗利用大數據分析的投資理財服務，是國內首家推出普惠機器人理財服務的銀行。



王道銀表示，即日起至6月18日止，只要線上開戶，並線上申請王道銀信託帳戶，即可線上進行機器人理財投資，活動期間免機器人平台使用費，並將在7月28日自動贖回機器人投資理財組合。



王道銀指出，在正式推出後，只需1000元以上、以100元為單位不限金額的機器人理財服務，將不按交易次數收取手續費，而是採淨資產總額收取機器人平台使用費，使銀行端的投資建議不以鼓勵交易為導向，可以更客觀和值得信賴。



王道銀個人金融事業執行長宋靖仁表示，機器人理財的特色，就是無差別化、低門檻的普惠金融精神，以大數據分析發展出的投資決策，將帶領投資人體驗金融科技的革命性力量。