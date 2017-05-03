（中央社記者潘智義台北3日電）研調機構WitsView指出，氧化銦鎵鋅（IGZO）技術在蘋果旗艦機種iPad Pro9.7吋平板電腦全面導入下，IGZO平板面板出貨表現大幅躍升，今年成長率估達46%，可望連兩年高成長。



WitsView最新研究顯示，2016年全球IGZO平板面板出貨片數達1980萬片，年成長率高達292%，表現優於預期，預估2017年在新產品陸續採用下，可望帶動全球IGZO平板面板出貨量達2900萬片，年成長率達46%，連續兩年維持高成長表現。



WitsView表示，IGZO面板需求雖持續增溫，然而在供給方面恐將隨著韓系面板廠的小世代產線收斂，導致市場上出現供給不足的現象。以往IGZO面板供給商主要為三星顯示器、樂金顯示器，以及夏普。



不過，隨著三星顯示器預計於今年第3季底關閉具有IGZO量產能力的5代線廠（L6），2017下半年IGZO面板將僅由樂金顯示器、夏普供給。



WitsView分析，今年的IGZO資源受限，蘋果將占據絕大部分出貨。自2015年起，iPad Pro系列機種皆採用IGZO面板，預計2017年市場矚目的10.5吋新品也將加入IGZO面板需求行列。



WitsView預估，在2017年3款iPad產品的需求下，蘋果占全球IGZO平板面板出貨比重將由2016年的83%，向上攀升至超過90%。



此外，微軟繼2015年在Surface Pro 4導入IGZO面板後，今年推出的新品Surface Pro 5系列也計畫大舉採用，受到IGZO面板資源不足的影響，WitsView預估，2017年微軟占全球IGZO平板面板出貨比重恐將由2016的17%，下修至10%以內。1060503