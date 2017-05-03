把商品揮回家 資策會購物棒辦得到NOWnews今日新聞 (2017-05-03 17:04)
零售實體商店近幾年受網購業衝擊，業績不如以往。資策會協助實體商店解決困境，與工業局聯手打造人工智慧設備，營造便利有趣的實體購物環境，並首度在經濟部展示虛擬貨架、購物棒、拍拍購等設備，期望營造新鮮感，達到集客效應。
資策會先前力推「Beacon全方位管理平台」，連結整合不同廠商的Beacon裝置，具有管理、電量不足預警、推播等3項功能，商家能透過App推播，提供消費者促銷等購物資訊，目前已和全台3千家全家超商合作，台北西門町、高雄三多等商圈、1768家零售店、智慧商圈、觀光、影音等222家業者也都有佈建。據統計，商家使用後，促進來客數提升13%，平均客單價提升23%，未來更計畫將服務推到日本、新加玻等國。
資策會現更研發優點技術（UTP），協助實體店建置各類感知互動，希望藉由顧客體驗促進導購。今（3）日在經濟部展示的一款購物棒，使用者於實體店逛街時，只要手持棒子，看到喜愛的商品，對準商品條碼掃描，商品就會自動加入購物車，購物完成後，再以棒子掃描結帳條碼，商品就會宅配到家。對消費者而言，可以實際看到、摸到商品再掏錢，買起來更安心，卻又不用費力提商品回家，虛實通路的優點都可兼顧；對店家來說，使用購物棒後，每項商品都只需要擺一組供顧客參考、掃描，店內能使用的空間相對更多，可說是創造雙贏的結果。
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