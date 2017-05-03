新刮刮樂可傳情意 520個頭獎及二獎 平均中獎率5成NOWnews今日新聞 (2017-05-03 17:12)
5月母親節將至，台灣彩券公司3日推出以愛為主題的刮刮樂「520我愛你」，從遊戲名稱、票面設計、獎項規畫到中獎符號都圍繞著「520」、「我愛你」，每張售價新台幣200元，共有520個頭獎52000元，中獎機率50%。此外，刮刮樂「黃金城」同日上市，每張售價500元，頭獎 500萬元，總獎金超過10億元。
台灣彩券公司近半年陸續推出「多頭獎個數」及「中獎率50%」為特色的刮刮樂，如「辦桌」、「發紅包」和「過新年」等，成功吸引很多平時沒有購買刮刮樂習慣的消費者，銷售成績極為亮眼。台灣彩券公司總經理黃志宜表示，為滿足各類消費族群的喜好與期待，並帶給消費者更豐富的中獎體驗，特別設計「520我愛你」刮刮樂，提供50%高中獎率。
同時，「520我愛你」刮刮樂也搭配「520」與「我愛你」的溫馨主題，從遊戲名稱、票面設計、獎項規畫及刮開刮區後的中獎符號皆圍繞著「520」與愛，票券以粉紅色愛心為背景，用母親、情侶、禮物、小熊等愛的元素為刮區，每張售價200元，共有520個頭獎52000元及520個二獎5200元。
同日上市的遊戲還有廣受彩迷喜愛的「黃金城」，每張售價500元，共有3個頭獎500萬元，總獎金高達10億元，總中獎率超過40%。台灣彩券公司也說明，「黃金城」刮刮樂票面設計以一座金碧輝煌的黃金城堡為主角，四周布滿金幣、金條、金元寶和各式彩鑽珠寶，充滿財富感，票面共有6個刮區，遊戲玩法多元又有趣，包含對幸運符號、對幸運號碼、刮三中三和一刮即中，想成為500萬元頭獎得主別錯過這個好機會。
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