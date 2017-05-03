受限生煤使用量 台塑麥寮發電要與台電協商NOWnews今日新聞 (2017-05-03 17:19)
台塑集團旗下的麥寮汽電廠有3部發電機組與台電簽有合約，3部機組今年沒有歲修，依約得全能發電，但實際上卻遇上雲林縣政府限制生煤使用量只能用72%，屆時年底前恐無法再發電，勢必遭台電鉅額罰款可能高達數10億元，侵蝕台塑化獲利，目前正與台電協商，希望能彈性處理。
台塑六輕共有19部發電機組，其中3部與台電簽有售電合約，今年3部機組沒有歲修，全年發電量為180萬千瓩，但偏偏遇上雲林縣政府限制生煤使用許可量只能用72%額度，台塑化預估最快在9、10月就會用完額度，屆時年底前無法再發電，「不得已」面臨違約。
由於考量今年用電吃緊，因此台電傾向麥寮汽電廠應全能發電，台塑化表示可以理解，但現階段是受限生煤使用量，台塑化也沒辦法，目前正與台電協商此事。據了解，麥寮汽電長期擔任台電代工廠角色，目前占全台5~7%供電量。
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