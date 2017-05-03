副總統強化CSR：企業社會責任納公司法中央社 (2017-05-03 17:13)
（中央社記者邱柏勝台北2017年5月3日電）副總統陳建仁今天表示，為強化企業社會責任（CSR），政府積極推動「公司法」修法，研議在法條中增列企業社會責任條款，加強政府法規力道，期待CSR能成為企業永續經營基本要件。
陳副總統今天下午出席「第13屆遠見雜誌CSR企業社會獎」頒獎典禮，會中表示，隨時代演變，企業存在的本質與目的也產生質變，企業在創造利潤與盈餘的同時，應顧及從投入到產出，每一個階段經濟活動的外部效應，並肩負起對員工、社會及環境的社會責任，追求與環境、社會與經濟等各種面向的永續發展。
陳副總統也提及，企業社會責任已成為國際共同關注的議題，包含經濟合作暨發展組織（OECD）、聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）、亞太經濟合作會議（APEC）及歐盟（EU）等國際組織，都藉由各項會議，將企業社會責任議題納入其議程中，提供各國作為推動CSR的遵循原則。
陳副總統指出，身為國際村一份子，為符合國際趨勢並維持產業競爭力，過去政府曾透過表揚優良中小企業優良企業 CSR方式，鼓勵中小企業堅守誠信經營，提升消費者信心；更進一步要求特定上市櫃公司，如食品業、金融業、化學工業及實收資本額新台幣 100億元以上的公司，應編製企業社會責任報告書，引導企業重視社會責任。
此外，陳副總統表示，為深化CSR，政府正積極推動「公司法」修法，研議在法條中增列企業社會責任條款，加強政府法規力道，督促企業履行及內化公司治理與社會責任，以提升整體社會正向信任，將企業社會責任內化為企業競爭優勢，成為企業永續經營的基本要件。
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