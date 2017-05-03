景碩首季每股賺 0.31元 創上市新低中央社 (2017-05-03 17:14)
（中央社記者張建中新竹3日電）IC載板廠景碩第1季歸屬母公司淨利新台幣1.36億元，創上市來新低紀錄，每股純益0.31元。
受手機市場需求低迷影響，景碩第1季合併營收滑落至49.7億元，年減7.44%。
除營業額縮小外，景碩第1季毛利率滑落至18.92%，較去年同期下滑4.85個百分點，加上營業費用增加影響，歸屬母公司淨利1.36億元，年減達73.49%，並創上市來新低紀錄，每股純益0.31元。
晶圓封裝廠精材第1季營運因未能達經濟規模，稅後淨損達2.48億元，虧損金額較去年同期大增3倍，每股虧損0.92元。1060503
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