強化企業社會責任 副總統：擬加強法規中央社 (2017-05-03 17:11)
（中央社記者邱柏勝台北3日電）副總統陳建仁今天表示，為強化企業社會責任（CSR），政府積極推動「公司法」修法，研議在法條中增列條款，加強政府法規力道，期待CSR能成為企業永續經營基本要件。
陳副總統今天下午出席「第13屆遠見雜誌CSR企業社會獎」頒獎典禮，會中表示，隨時代演變，企業存在的本質與目的也產生質變，企業在創造利潤與盈餘的同時，應顧及從投入到產出，每一個階段經濟活動的外部效應，並肩負起對員工、社會及環境的社會責任，追求與環境、社會與經濟等各種面向的永續發展。
陳副總統也提及，企業社會責任已成為國際共同關注的議題，包含經濟合作暨發展組織（OECD）、聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）、亞太經濟合作會議（APEC）及歐盟（EU）等國際組織，都藉由各項會議，將企業社會責任議題納入其議程中，提供各國作為推動CSR的遵循原則。
陳副總統指出，身為國際村一份子，為符合國際趨勢並維持產業競爭力，過去政府曾透過表揚優良中小企業優良企業 CSR方式，鼓勵中小企業堅守誠信經營，提升消費者信心；更進一步要求特定上市櫃公司，如食品業、金融業、化學工業及實收資本額新台幣 100億元以上的公司，應編製企業社會責任報告書，引導企業重視社會責任。
此外，陳副總統表示，為深化CSR，政府正積極推動「公司法」修法，研議在法條中增列企業社會責任條款，加強政府法規力道，督促企業履行及內化公司治理與社會責任，以提升整體社會正向信任，將企業社會責任內化為企業競爭優勢，成為企業永續經營的基本要件。1060503
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
拼接 手提 大包．超大包．adidas 旅行袋 大包．福義軒大包手工蛋捲．乖乖 大包．COACH 大包．禮盒 大包．大包．龜田製果 超大包 咖哩．孔雀 香酥脆 狠大包．肩背大包．狠大包．犬用寡糖添加消臭大包餅乾．膠原 蛋白 大包．愛迪達 大包．前大包．GIVENCHY 大包．洋芋片 大包．LV 大包．乖乖 椰子 狠大包．可樂果 大包．大包餅乾
徐曉東「秒殺」雷公太極，掀開了武術市場黑幕一角【北京新浪網】
這個國家對一帶一路充滿了敵意？對，說得就是印度！【北京新浪網】
凈利增了，但銷量大跌！蘋果該笑還是該哭？【北京新浪網】
德銀：iPhone 8或推遲到2018年上市【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》