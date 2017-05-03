▲亞洲貨幣兌美元表現牽動新台幣匯率走勢。（圖／NOWnews資料照）

新台幣兌美元3日呈現震盪走勢，盤中一度升破30元大關，觸及29.94元、勁揚1.22角，不過，之後美元買盤進場承接，新台幣又拉回至3字頭，下午甚至由升翻貶，終場新台幣兌美元收在30.072元、貶值1分，台北外匯經紀公司成交量7.63億美元。

台股3日終場上漲14.06點，收在9955.33點，3大法人在台股合計買超新台幣55.9億元，其中外資買超68.47億元。

國際匯市部分，韓元從1126.85元拉回至1131韓元兌1美元，日圓則在111.92至112.19日圓兌1美元震盪。

至於新台幣，匯銀人士指出，在台股走揚並挑戰萬點大關之際，新台幣兌美元也數度挑戰2字頭，3日開盤不久就攻破30元大關，一度觸及29.94元、勁揚1.22角，不過，美元買盤也隨即進場承接，隨後新台幣又拉回至3字頭，在30.05元震盪，下午更由升翻貶，一度觸30.075元，終場新台幣兌美元收在30.072元、貶值1分。