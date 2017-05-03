台灣大4/28網路異常 受影響戶減5%月租中央社 (2017-05-03 16:40)
（中央社記者潘智義台北2017年5月3日電）台灣大哥大（3045）指出，因應4月28日清晨4時5分，因連外頻寬異常，導致少部分用戶連網受影響，台灣大哥大今天宣布，將對當時上網受影響客戶從優補償減免5%月租費。
台灣大哥大強調，4月28日清晨連外寬頻異常，雖然受影響時間在25分鐘左右，未達法定故障兩小時需賠償的標準，但台灣大仍本著以客為尊的誠信經營原則，將對當時上網受影響客戶從優補償減免5%月租費，同時也將對設備廠商求償，以共同承擔責任，提供客戶最優服務品質而努力。
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