（中央社記者蔡怡杼台北2017年5月3日電）渣打銀行今年首季大賺11.62億元，由於去年狠裁7家分行是最積極瘦身的銀行，今年是否進一步瘦身，渣打銀行新任總經理林遠棟沒有明確表示，只說會因應市場發展、客戶需要調整。



根據金融監督管理委員會統計，渣打銀行今年第一季稅前獲利新台幣11.62億元，去年同期則是3.9億元。渣打今年首季大爆發，林遠棟表示，主要受益於大環境好轉，帶動客戶對金融商品的需求。



原任美國銀行中國區總裁的林遠棟，3月1日正式出任渣打銀行總經理，今天舉行上任後的首場媒體茶敘，會中公布渣打銀行今年的三大工作要點，包含年中第二家數位旗艦分行將落腳台中、強化人才的培訓包含員工職能的轉型，以及響應新南向、綠色能源等政策，提供相關服務。



由於渣打銀行去年申請裁撤14家分行，金管會最終只核給7家額度，對於渣打今年是否續裁分行？林遠棟表示，渣打去年雖然裁了分行，但一個員工都沒減少，且客戶也都盡量不受到影響。



林遠棟強調，對台灣的承諾很明確，渣打目前在台有74家分行，是外銀中最多的，且分行布局的調整，不只是渣打一家銀行在做，大家都會因應市場發展、客戶需要作出調整。



林遠棟說，對渣打來說，分行網點的調整是資源的重新分配，沒有說一定要怎麼做或者一定不這麼做。多一家分行或少一家分行不是客戶關心的，渣打在裁撤分行時，會盡量做到不影響客戶、員工，同時還要提供更好的服務給客戶。