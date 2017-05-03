（中央社記者韓婷婷台北2017年5月3日電）興櫃生技股慧智基因（6615），去年繳出高成長、高毛利及高獲利「三高」亮眼財報，EPS為2.65元，獲利年成長1.6倍，今年將推出全新升級NIPS+ 發展癌症市場。



慧智基因今天參與櫃買中心法說會，公布2016年合併財報淨利4321萬元，較前一年的1622萬元成長1.6倍，EPS高達2.65元，毛利率連續3年維持在30%以上，2016年毛利率來到37%，展望2017年，由於新產品推出及市場拓展，成長動能值得期待。



執行長蘇怡寧表示，近年來業績呈現階梯式跳躍成長的主要原因是深耕母胎兒非侵入性產前染色體篩檢（NIPS）有成，持續推出新產品，消費者接受度迅速成長。台灣生育率雖然下降，但對孕前檢測品質卻相對提高，孕婦選用的比例，從過去不到5%，增加到目前約有一成，未來還有倍數的成長空間。



展望未來，公司除了陸續推出NIPS、NIPS+升級檢測外，並且全新導入精準醫療高速成長的癌症領域，以及發展客製化個人健檢等服務，更不斷擴大海外市場包括香港、泰國、印尼、越南、大陸…等地區。



蘇怡寧同時宣布，5/1起創新推出新一代的NIPS+，增加20種常見骨骼異常致病點位檢測，包括侏儒症、小小人兒症等，準確率>99%，這是很大的突破。慧智著重臨床診斷與基因檢測的結合，最早切入母胎兒領域，篩檢項目最齊全，可有效篩檢唐氏症、子癲前症、脊髓性肌肉萎縮症、新生兒感覺神經性聽損及呼吸中止症等病症，提供超過200種罕病檢測。



蘇怡寧說，慧智基因提供四階段癌症基因檢測，從第一階段針對健康人的預測發生率，一次檢測29種癌症，包括乳癌、大腸癌等；第二階段的治療評估、化療效益與復發機率；第三階段的治療，包括治療後監控與標靶藥物建議；第四階段的復發評估等。癌症基因檢測技術與臨床應用已趨成熟，慧智基因所提供的四階段整合服務，可有效的協助預防與治療。



慧智基因擁有完整齊備的基因資料庫，能診斷超過1000種的基因異常，以預防醫學的角度出發，積極推動基因體臨床研究與應用，並推出「一站式」的全方位完整檢測服務，包括專業諮詢及醫師診斷等，導入全身健檢的觀念，以單一檢體進行多種不同的疾病基因檢測，達成全面化、客製化的個人化醫療目標，幫助醫生為患者規劃最有效的治療方式，目前已與全台400多家醫療院所合作。