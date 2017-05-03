精測4月營收2.76億 連2個月創新高中央社 (2017-05-03 16:50)
（中央社記者張建中新竹3日電）晶圓測試板廠精測4月業績持續攀高，合併營收達新台幣2.76億元，連續2個月業績創歷史新高紀錄。
受惠半導體客戶需求增加，精測今年來營運逐月攀高；其中，3、4月營收更接連刷新單月歷史新高紀錄。
精測4月合併營收2.76億元，月增2.26%，也較去年同期增加36.4%；前4月合併營收10.66億元，年增51.56%。
精測指出，10奈米製程產品出貨今年下半年可望放大，7奈米產品第1季已進入製程工程驗證階段，明年可較大量出貨。1060503
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