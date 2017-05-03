（中央社記者尹俊傑北京3日電）針對平壤指控美軍B-1B轟炸機飛越朝鮮半島模擬對北韓投擲核彈，中國大陸外交部發言人耿爽今天說，朝鮮半島問題各方應保持冷靜克制，停止相互刺激，爭取儘快重回對話談判。



據外電報導，美軍兩架B-1B戰略轟炸機1日從關島的美軍基地起飛，當天中午飛抵南韓東部海域上空，與南韓空軍進行聯合軍演。南韓軍方表示，此舉是為遏阻北韓挑釁，並檢驗因應北韓再度核試的準備度。



北韓方面指控，這兩架轟炸機針對北韓主要目標進行投擲核彈的演習。北韓中央通信社（KCNA）2日表示，「這種魯莽的軍事挑釁行為，已把朝鮮半島局勢推向核戰邊緣。」



中國大陸外交部今天下午舉行例行記者會。耿爽回應媒體提問時說，當前朝鮮半島局勢高度複雜敏感，中國大陸反對任何一方採取激化緊張局勢、危害地區和平穩定的言行。



耿爽重申北京就解決朝鮮半島問題的一貫論調指出，當務之急是推動朝鮮半島局勢儘快降溫，重啟對話與協商。



他說：「我們在此敦促有關各方保持冷靜克制，停止相互刺激，努力為各方的接觸與對話創造氛圍，爭取儘快重回對話談判的正確軌道。」1060503