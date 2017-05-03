（中央社記者潘智義台北3日電）台灣大哥大指出，4月28日清晨4時5分，因連外頻寬異常，導致少部分用戶連網受影響，對於當時上網受影響客戶從優補償減免5%月租費。



台灣大哥大強調，4月28日清晨連外寬頻異常，雖然受影響時間在25分鐘左右，未達法定故障兩小時需賠償的標準，但台灣大仍本著以客為尊的誠信經營原則，將對當時上網受影響客戶從優補償減免5%月租費，同時也將對設備廠商求償，共同承擔責任，提供客戶最優服務品質而努力。1060503