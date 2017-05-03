北京查獲6500件假貨 LV耐吉在列中央社 (2017-05-03 16:42)
（中央社台北3日電）北京首都機場海關今年已扣留了涉嫌侵權的貨物共6500多件，總價值達人民幣65萬元（新台幣約288萬元），被侵權者包括耐吉（Nike）、路易威登（Louis Vuitton）、LG等41個國際知名品牌。
北京日報今天報導，首都機場海關物流監控處長陳平表示，近期查獲的涉嫌侵權貨物，包括運動鞋、內衣、皮包、手錶、電池等14類商品，涉及LV等在內的41個知名品牌。
據了解，2016年全年北京海關共扣留涉嫌侵權的貨物共1800批，扣留貨物數量共2.2萬餘件，涉及20餘個國家和地區。查獲的侵權商品主要以運動鞋、手錶、太陽眼鏡、手機配件、服裝箱包等為主。1060503
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