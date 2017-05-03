上海8日召開中共黨代會 選十九大代表中央社 (2017-05-03 16:38)
（中央社記者張淑伶上海3日電）中共上海市委副書記尹弘今天表示，8至12日將召開上海市第11次黨代表大會，選出今年上海出席中國共產黨第19次全國代表大會（中共十九大）的代表。
5年一屆的中共第19次全國代表大會即將在今年秋冬舉行，各地黨代會陸續舉行。中共上海市委將在這次黨代會中換屆，並選出參加中共十九大的代表。上海上次舉行中共黨代會是在2012年。
中共上海市委員會今天舉行記者會，尹弘介紹本次黨代會的議程和黨代會報告的起草狀況。
尹弘說，黨代會報告是中共黨內最高層次的政治報告，去年就成立報告起草領導小組，組長為中共上海市委書記韓正。
報告主題提出上海要「敢為創新發展先行者」。內容除了回顧過去5年的工作，也提出對上海未來5年工作的部署，包括自貿區和科創中心建設、經濟、政治、文化、社會、中共黨建6個方面。
除了全力實施自貿試驗區建設和科創中心建設兩大國家戰略、深化改革開放，尹弘在回答媒體詢問時也表示，加強中共在基層的「黨建」工作是近年重要的工作內容，會持續下放更多權力給街道辦事處和社區服務中心。1060503
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