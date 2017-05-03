（中央社記者林行健馬尼拉2017年5月3日專電）中華民國駐菲代表林松煥今天在菲律賓最高學府菲律賓大學主持新南向政策座談會，他向菲國學術界人士表示，現在是台菲加強雙邊關係、創造雙贏的最佳時機。



「現今台菲雙邊關係暨台灣新南向政策前景」座談會，於下午2時在菲律賓大學亞洲中心舉行。菲律賓大學亞洲中心主任桑塔瑞沓（Joefe Santarita）、菲律賓科技部官員、僑務委員黃世模、菲律賓台商總會總會長林在良，以及菲國學術界人士出席。



林松煥簡報台菲歷史背景與關係演變、台菲關係現況與長期密切互惠關係，並針對新南向政策與前景作了詳細的闡釋。



總統蔡英文於2016年8月宣布新南向政策，以深化台灣與東南亞、南亞、澳洲與紐西蘭等18國在許多領域的連結，為區域和平與永續發展做出貢獻。



林松煥說明，新南向政策在菲律賓的焦點在於：教育與研究、文化、觀光、貿易與投資、農業、漁業、水產養殖業、中小企業、資訊通信科技以及氣候變遷。



他強調，新南向政策意不在於與中國大陸的「一帶一路」競爭，同時呼籲菲國莫讓「一個中國政策」成為台菲關係發展的阻礙。



另方面，林松煥也宣布，繼菲台雙方相繼於2015年及2016年放寬簽證申請條件、修訂航權之後，台灣更將於今年6月起給予菲國民眾免簽證待遇。



根據駐菲代表處資料，2016年菲人赴台成長23%，今年前2個月更是勁揚47.3%。



林松煥強調，「現在是台菲加強合作及促進雙邊關係的最佳時機，透過擴大多面向合作，我們可以創造雙贏。」



資料顯示，2016年台灣是菲國第8大貿易夥伴、第9大出口市場、以及第7大進口來源，台灣對菲投資達3282萬美元，為投資成長第3高的投資來源；菲律賓則是台灣的第3大出口市場以及第10大貿易夥伴。