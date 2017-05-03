轎車疑暴衝魚塭 駕駛爬天窗脫困中央社 (2017-05-03 16:32)
（中央社記者程啟峰高雄3日電）高雄市岡山區為隨東路一處魚塭今天發生轎車落水意外，曾姓男子疑似車子暴衝，連人帶車衝入魚塭，車子迅速沉沒，所幸他及時從車上天窗爬出脫困，雖僅受輕傷，但飽受驚嚇。
這起意外發生在上午10時左右，曾姓男子發動車子時，全車突然往前衝，衝入前方魚塭，整台車很快沉入水池，他在混亂中發現車子天窗是開啟的，隨即自行爬出車外，游上岸脫困，警消獲報趕到，他全身多處輕微擦傷，呆站魚塭岸邊驚魂未定。
曾姓男子表示，當時他正準備發動車子，鑰匙一轉，車子就往前衝，煞車一時失靈，隨即連人帶車衝進魚塭，他試圖想打開車窗未果，池水不到幾秒鐘就淹進車內，就在生死關頭往上一摸，發現天窗是開的，趕緊從天窗爬出脫困。
他說，車子車齡已10多年，變速箱修過2、3次，車況原本就有問題，有時候入檔時會卡卡的，沒想到這次會衝出去。
警方初步研判，可能當時檔位卡在D檔，曾姓男子剛好發動車子，車子才衝出去，將待車子打撈上岸後再進一步釐清。1060503
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
禮盒組 綠豆椪 蛋黃酥．金韻 蛋黃酥 禮盒．綠豆椪 月餅 蛋黃酥．米南瓜蛋黃酥．蛋黃酥 禮盒．聖保羅 蛋黃酥 松子酥．犁記 蛋黃酥．周老爸 蛋黃酥．鴨蛋 蛋黃酥．綠豆椪 蛋黃酥．蛋黃酥．豆沙蛋黃酥．大嬸婆 蛋黃酥．蛋黃酥 犁記．月餅 蛋黃酥．漢坊 蛋黃酥
- Tino Bellini西班牙典雅真皮繡花小坡跟包鞋(駝)_ TF4232
- 【兌】【航海王】背心椅套組-彩色 (2入/台灣製)
- MiFa F5 戶外防潑水隨身藍牙MP3喇叭-軍綠
- 【櫻花SAKURA】P0882 廚下型電解水生成器 P-0882(含北北基
- LETTi 『強勢奪目』24吋鏡面鋁框行李箱-銀色 鏡面TSA硬殼旅
- Keeley Ann美姿步伐街頭款流蘇牛麂皮短靴(卡其色)
- 單人座沙發 尹森皮革 三色可選 品家居
- Travel Fox (女) 光采 全牛皮都會慢跑運動鞋- 暗紅
- 【Mascot】環遊世界防水爬樓梯旅行箱.海洋藍(MA628-29-BUE)
- 蘇菲亞SOPHIA 鑽戒-歡愉0.15克拉鑽石戒指
前夫懲凶妻兒喪命 醫師：悲劇可避免【NOWnews今日新聞】
陸官專科班校友會 陳錦全獲傑出校友獎章【大成報】
禁寫才女作家姓名？ 衛福部：此案不用隱去【NOWnews今日新聞】
揭露誘姦真相 父稱不想再見受害者【NOWnews今日新聞】
才女作家林奕含上吊自殺 得年26歲【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》