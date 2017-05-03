（中央社記者程啟峰高雄3日電）高雄市岡山區為隨東路一處魚塭今天發生轎車落水意外，曾姓男子疑似車子暴衝，連人帶車衝入魚塭，車子迅速沉沒，所幸他及時從車上天窗爬出脫困，雖僅受輕傷，但飽受驚嚇。



這起意外發生在上午10時左右，曾姓男子發動車子時，全車突然往前衝，衝入前方魚塭，整台車很快沉入水池，他在混亂中發現車子天窗是開啟的，隨即自行爬出車外，游上岸脫困，警消獲報趕到，他全身多處輕微擦傷，呆站魚塭岸邊驚魂未定。



曾姓男子表示，當時他正準備發動車子，鑰匙一轉，車子就往前衝，煞車一時失靈，隨即連人帶車衝進魚塭，他試圖想打開車窗未果，池水不到幾秒鐘就淹進車內，就在生死關頭往上一摸，發現天窗是開的，趕緊從天窗爬出脫困。



他說，車子車齡已10多年，變速箱修過2、3次，車況原本就有問題，有時候入檔時會卡卡的，沒想到這次會衝出去。



警方初步研判，可能當時檔位卡在D檔，曾姓男子剛好發動車子，車子才衝出去，將待車子打撈上岸後再進一步釐清。1060503