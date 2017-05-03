（中央社記者劉世怡台北3日電）司改國是會議第四分組召集人許玉秀遭鏡週刊爆料關說法官評鑑委員人事案，許玉秀對此表示，她的任何做法都是公開的，已向司改籌委會陳報事件始末，一旦獲允許之後，會將過程公開。



鏡週刊今天報導，司改國是會議引民怨而面臨崩解，總統蔡英文急著滅火，但風暴卻持續擴大，鏡週刊取得司改籌委、前大法官許玉秀關說法官評鑑委員人事案的電子郵件，她企圖為目前與她擔任同組司改國是會議委員的民間司改會董事、台大教授顏厥安，勸退另一名學者政大教授楊雲驊的事件曝光，等於在司法界投下一顆震撼彈，勢必引爆另一波司改風暴，甚至可能引發另一波司改委員退席潮。



許玉秀對此表示，寄電子郵件給楊雲驊這件事，不是只有跟楊雲驊一個人說，她還有和別人提過，主要用意是她認為楊雲驊已有很多位置了，否認關說法官評鑑委員會的人事。1060503