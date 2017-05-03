全國首例簡易都更汐止新峰段完工大成報 (2017-05-03 14:07)
為提供民眾多元便捷的都更途徑，提升居住品質及都市整體防災機能，新北市大力推動簡易型都更，首案汐止新峰段已正式完工，市長朱立倫今(3)日也受邀出席完工入住茶會。他表示，簡易都更以程序簡化以及條件明確的方式引導老屋重建，從申請到完工只需要約三年時間，大幅縮短都更重建的等待時間，未來也會加速推動簡易都更及防災型都更，提供市民更優質的居住環境。
朱立倫市長表示，都市防災、居住安全是市府持續努力的目標，都市更新是件困難的任務，因為涉及重多居民的觀念、權益及意願整合，因此市府建構多元機制，只要產權單純且取得全體住戶同意，就能夠循簡易都更管道，縮短期程並增進效率。立法院今(106)年4月25日三讀通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」也是基於居住安全推出的政策，顯示新北市長期努力的方向是正確的。
朱立倫說，汐止新峰段是新北市首例的簡易都更，也是全國的第一個案例，在102年底動工，歷經過三年多的興建終於完工，而本案從提出申請至建照取得，行政程序僅二點五個月，成為簡易都更縮短審議程序的最佳代表。他說，新北市還有許多老舊社區，市府未來也會輔導有需要的社區推動防災型跟簡易都更，提供市民更優質的居住環境。
都更處表示，汐止簡易都更案原為老舊社區，共有十戶人家，十棟1至3 層樓的磚造、鐵皮造及RC造的老舊建築物，完工後已成為地上14層、地下3層的新大樓。新房子不但加強建物耐震係數，沿街提供4公尺的人行步道，開放空間串連周邊綠地，並設置無障礙停車位，提供居民友善的居住環境。
都更處長張溫德指出，基地面積達500平方公尺以上及全體所有權人同意，並符合相關臨路及重建後退縮要求等就能申請簡易都更，重建後的新大樓不但強化耐震係數及防火 性能，更兼顧環境友善及居住品質，目前已有20件申請案，其中有8案已取得建照，希望透過簡易都更，可以加速推動新北市的都市更新。
圖文說明；全國首例簡易都更汐止新峰段完工，朱立倫市長與貴賓們合影。（記者高金次攝）
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