【記者高金次新北報導】率先全國推出全台第一本建築物安全指引手冊「新北市建築物安全指引知識」，今年再接再厲，出版系列叢書「住在公寓大廈您不可不知的幾件事知識+Ⅱ」，以漫畫圖文方式，說明公寓大廈管理法規及觀念，讓民眾輕鬆搞定公寓大小事。於3日上午舉行全台第一本建築物安全指引手冊記者會。工務局指出，本書預計在新北市各級圖書館、區公所作為區域服務據點諮詢參考手冊，為方便民眾取閱，也發行電子版本手冊，自即日起公布於工務局網站，歡迎民眾下載。侯友宜表示，現行都市型態社區，住戶彼此連結緊密，很容易動輒引起大小磨擦，因此社區住戶常尋求公部門出面調解，新北市政府為了讓現行公寓大廈管理條例推廣至民間，出版全台第一本以漫畫圖文系列叢書「住在公寓大廈您不可不知的幾件事知識+Ⅱ」，期許透過淺顯易懂的圖文解說，讓市民朋友對社區管理觀念更加清晰、有條理，進而減少住戶間爭執，厝邊頭尾樓上與樓下的住戶都能和樂融融。新書發表會上，還特別邀請到為本書執筆序言的公寓大廈管理條例起草人戴東雄大法官、李永然律師、中華民國地政士公會全聯會榮譽理事長林根旺、台灣物業管理學會理事長黃世孟、弘義法律事務所劉智園律師及新北市公寓大廈維護商業同業公會蕭德銘理事長等人到場，也請到105年度優良公寓大廈評選獲獎社區共同見證；同時請到在市府擔任公寓大廈志工的熱心民眾蒞臨，感謝志工擔任政府與市民間橋樑，協助解決社區大小事。工務局長朱惕之說明，本書共分為四個章節，每個章節分別以淺紅、淺綠、淺橘、淺藍等不同顏色區分，讓民眾可以快速翻閱分辨內容。首篇「公寓大廈管多大？」，先讓閱讀者對公寓大廈管理範圍及對象有概念；第二篇「住戶不可不知的十件事」，集結了住戶常見的十項疑義，以一問一答的方式，讓民眾知道遇到該類問題時，相關的法令規定及處理方式；第三篇「輕鬆管理社區之天龍八步」，將社區管理列出八個步驟，只要按部就班、循序漸進，任何人都能輕鬆管理您的社區；最後一篇「點亮心城市」，囊括新北市政府相關措施，包含優良公寓大廈評選、高風險家庭通報及幸福捕手，增進社區住戶之間相互關懷，促進鄰里和諧。圖文說明；新北市政府工務局發行全台首創公寓大廈手冊正式亮相記者會（圖上），歡迎市民取閱（圖下）。（記者高金次攝）