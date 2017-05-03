【大成報記者吉雄世╱高雄報導】高雄市那瑪夏區拉阿魯哇族的潘媽媽獲頒高雄市106年母親節美力媽媽給力媽媽組表揚，給力媽媽代表身障家庭中堅強富韌性不服輸的勇敢母親，潘媽媽正是最佳的典範，養育兩名患有肌肉萎縮症的兒子，潘媽媽不但不向命運低頭，反而用更積極樂觀的態度去面對，並時常鼓勵兩個兒子必須珍惜生命，鼓起勇氣面對疾病的挑戰。潘媽媽一家6口靠著務農及農作物代收的工作，原本的經濟收入還算穩定，不料9年前，13歲的長子小祥（化名）被診斷患有肌肉萎縮症，腿部功能日漸退化，走路異常搖晃容易跌倒，目前多數時候須依靠電動輪椅才能行動，而另一個兒子小明〈化名〉近日亦被診斷出相同症狀。剛得知兒子患病時，潘媽媽深受打擊，龐大的醫療費用也讓一家人備感壓力，但在兩名子女加入台灣世界展望會「資助兒童計畫」、獲得基本生活扶持與教育助學等幫助後，潘媽媽家在經濟壓力上得到舒緩。潘媽媽也靠著「不要向命運低頭，勇敢接受」的座右銘，不斷鼓勵自己與家人，相扶相持之下，如今，全家已能坦然接受並且積極面對。將來希望能成為點心師傅的小祥，十分積極參與學校及教會的各種活動，不放棄人生任何發展的希望，而家中弟妹的主動照顧，也更加深了手足情感。潘媽媽未來只希望兩個兒子身體能有好轉的機會，她也會在孩子們成長的路上不斷用愛牽引著他們前進的步伐，其積極的人生態度獲得部落族人大力稱讚。日前潘媽媽帶著孩子們參加「用愛守護，展望幸福」台灣世界展望會高雄區聯合親子活動，參加各種闖關遊戲，一家人玩得不亦樂乎。長期關懷並陪伴潘媽媽全家的社工員秋靜表示，每次訪視潘媽媽家時，內心感觸都很深，因為潘媽媽的人生帶著許多艱苦與難題，但她總是能用堅強溫柔且樂觀的心態去面對生命考驗，這樣的精神值得每個人學習。資助兒童計畫 幫助國內弱勢貧童台灣世界展望會南區辦事處陳雅玲主任表示：｢每每看到弱勢家庭因著展望會的關懷與幫助，讓生活逐漸回到正軌，就是展望會持續服務且努力堅持的最大動力，像潘媽媽這樣堅強不放棄的母親，即使家人有重大病痛，仍然每天樂觀面對生活，這樣的信念，更加肯定及激勵我們服務的心志與本質，希望讓每個弱勢家庭都有力量面對各種困難與挑戰。」台灣世界展望會透過「資助兒童計畫」及「助學行動」幫助國內弱勢貧童，目前仍有逾600名兒童正等待資助人的愛心關懷，每個月定期捐款2,000元幫助一名國內兒童，或每個月定期捐款1,000元幫助國內弱勢學子助學行動，為孩子帶來生命轉變的希望！捐款請利用郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會，註明：「資助兒童計畫」或「國內助學」，更多相關資訊請洽07-722-3608#66。