（大成報記者孫慶璋／嘉義報導）節能減碳，打造綠能城市，向來是嘉義市長涂醒哲的重要政策之一，鑒於104蘇迪勒及105年梅姬颱風來襲造成世賢路、自由路、忠孝路及大雅路一段共2,700棵行道樹斷枝、倒伏嚴重，嘉義市政府動用天然災害開口合約廠商緊急排除障礙及搶救，花費共計1,280萬，為持續強化事前防災量能，市府於106年編列360萬預算依據前2年經驗，針對潛勢災害路段行道路適當修剪，涂市長3日親自視察行道樹修剪情形，並透過產、官、學合作，當日由專業的國立嘉義大學森林暨自然資源學系團隊live診斷指導，兼顧美觀及安全。市長涂醒哲表示，104年蘇迪勒颱風災後，環保局清潔隊用了10天復原主要道路綠地，經加強要求下105年梅姬颱風災後縮短到7天復原市容，並發現有些市府以外的管理單位復原效率落後，並召開研商會討論，爾後一律要求本市相關行政單位7天內完成整理及樹枝等廢棄物清除。務必以最快的速度還給市民朋友美的好市容與休憩空間，復原有效率還不夠，更要利用往年的經驗來防災，落實事前預防，針對全市路段行道樹進行防災修剪。環境保護局局長張志誠表示，本次汛期前防災修剪不僅兼顧美觀及安全，施工人員具備造園景觀證照，工程廠商更準備碎木機及鋸木機，可讓修剪下來的枝葉直接打碎成木屑，降低運送成本，提高施工效率，木屑並可以再利用來培養菇類，零廢棄絲毫不浪費，完全符合循環經濟概念。清潔隊長謝英峰補充指出，行道樹是全體市民的財產，不應該因颱風或病蟲害輕易倒下，為確保市民公共財，106年與嘉義大學合作進行修樹教學及樹種修剪研究，提升清潔隊同仁及委外廠商修剪知能。嘉大森林系何益坤系主任表示，自己也是嘉義市市民，樂於以專業知識協助市府，行道樹必須有樹的姿態，倘未妥善修剪控制樹木會為了陽光不斷的擴大冠幅，但是屬於虛胖，在風強雨大時，根系未必能承載自己的枝葉含水後的重量，造成斷裂或倒伏，故本次診斷指導重點，就是逐步縮小行道樹冠幅，讓樹生長的平衡，更精實壯碩，才能不懼風雨，冠幅小同時也能不影響交通視野與人們共生，如環保局清潔隊於噴水圓環旁、林森西路及博愛路人行道榕樹就修剪成香菇頭很漂亮，更是未曾倒伏過，這才是防災修剪的要旨。另針對往年風災造成市區停電災情，涂市長表示消防局也已召開颱風前電力輸電線路及樹木修剪因應整備會議，主動建立與台電公司及環保局清潔隊的通報群組互相支援，針對潛勢停電線路進行維護修剪，並鼓勵及函文私人土地管理人或管理單位要善盡樹木管理職責進行防災修剪，確保嘉義市一定要來電，不能損及市民財產與權益。