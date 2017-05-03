高雄市106年優良職業汽車駕駛人選拔活動開始報名大成報 (2017-05-03 15:20)
高雄市長陳菊表示，提供市民安全友善的交通環境是政府首要的責任，為強化道安工作之作為，市府推動大眾運輸系統，引進多元運具服務，105年公共運輸運量達1億2千8百63萬人次，市府將持續鼓勵民眾搭乘公共運輸系統，除了讓市民交通更安全外，也讓城市更便捷及永續。
交通局指出，為表揚獎勵維護道路安全有功之駕駛人，期許優良職業駕駛人能以身作則、遵守交通規則、發揮表率作用，每年均會舉辦優良職業汽車駕駛人選拔活動，凡領有高雄市執業登記證之計程車駕駛人，或服務單位所在地為高雄市之市區汽車客運業、計程車客運業及職業小型車之職業駕駛人，並且符合下述條件者皆可報名參加選拔：
（一）有下列擔任汽車駕駛人情事之一：
1.在推薦服務單位連續擔任汽車駕駛人達三年以上。
2.計程車駕駛人領有執業登記證在三年以上並繼續執業。
3.職業汽車駕駛人為高雄市各汽車運輸業駕駛員職業工會之會員，並連續擔任汽車駕駛人達三年以上。
4.駕駛人所服務之單位為高雄市各汽車運輸業商業同業公會會員，並連續擔任汽車駕駛人達三年以上。
（二）最近三年內駕駛車輛無違規或肇事紀錄。
（三）最近五年內未受有期徒刑以上之宣告。
（四）最近三年內未曾獲選為優良職業汽車駕駛人。
經獲選為優良駕駛人者除可獲得6,000元獎金，還有機會抽得獎品及出國旅遊補助，呼籲各職業駕駛朋友，凡符合上述條件者，請踴躍報名參加選拔。報名表格可上交通局網站最新消息下載（網址http://www.tbkc.gov.tw/index.aspx），亦可向各駕駛員所屬公、工會或公司索取。
交通局長陳勁甫表示，「進步高雄、宜居高雄、幸福高雄」是高雄市城市願景，今年10月將在哈瑪星舉辦「2017生態交通全球盛典」，期待打造高雄成為符合民眾期待的生態、智慧、人本、宜居城市。
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