（大成報記者孫慶璋／嘉義報導）為有效控管機車，對於空氣品質的影響，機車每年定期實施排氣檢驗，成為城市空氣品質改善的重點。嘉義市政府環境保護局為了在假日深入社區服務上班日無暇定檢之市民，定於5月7日於西區北社尾里社區(北社尾公園)辦理「莫讓小污染 破壞大環境」戶外機車定期檢驗服務，檢驗活動時間為上午9時至下午4時，歡迎機車尚未定期檢驗之市民踴躍參加，現場除可免費檢驗機車排氣，並有機車免費調修服務，完成檢驗者可獲贈精美禮物一份。污染防治科長吳博章表示，機車是台灣都會地區最主要空氣污染的來源之ㄧ，根據交通部統計資料，目前嘉義市轄區機車數量約有18萬輛，嘉義市政府環境保護局表示，機車是嘉義市民最普遍的交通工具，機車密度嘉義市更高居全國第二，加上走走停停的都市車況，若是平時疏於對機車執行保養維修，其排放之廢氣將嚴重影響空氣品質。行政院環境保護署公佈105年度全國機車定檢到檢率成績，嘉義市機車定檢到檢率80.21%全國第一。顯示環保局在市民高度配合的情形下，對於機車污染管制措施上展現卓越的成效。嘉義市政府環境保護局張志誠局長表示，根據機車排氣定檢統計數據，一氧化碳（CO）二行程機車為四行程機車之2倍，碳氫化合物（HC）為18倍，而PM2.5排放量為更高的60倍！若能加速二行程機車淘汰及使用低污染車輛，對城市空氣污染改善將有極大助益。今年淘汰二行程機車一口氣提高補助至4,500元，淘汰二行程機車換購電動機車最高補助3萬1,000元，新購電動機車最高補助2萬5,000元，補助金額將逐年調降，今年不行動明年就後悔！呼籲車主利用機會完成「機車定期檢驗」了解車輛排氣狀況，亦可以汰舊換獎金，讓排放污染得以控制。若仍有其他定檢及淘汰二行程機車補助之疑義，歡迎來電洽詢05-2251775將有專人為您服務。