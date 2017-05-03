（大成報記者孫慶璋／嘉義報導）建立學生求職自信心，嘉義大學於5月3日上午10時至下午3時，在蘭潭校區圖書資訊館舉辦「職涯博覽會暨校園徵才」活動，嘉大邱義源校長特別到場主持開幕式，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋、嘉義就業中心主任劉達源、退輔會嘉義榮民服務處處長董順、嘉義市政府社會處副處長曾建福均出席給予青年學子們加油打氣。主辦單位表示，各大企業皆派員到場向學生、民眾詳細介紹職場環境、職缺工作內容及福利待遇等，活動現場除校園徵才外，亦邀請人力資源主管提供「履歷自傳健診」，希望透過一對一客製化諮詢服務，提升未來面對職場競爭力。雖然最近薪資低迷，但參與廠商中，慈愛動物醫院初入職場的住院醫師可月領4萬元左右，工作3年當上院長可達年薪百萬，所有福利均比照勞基法規定給予，這次提供15個獸醫師職缺；科定企業則提供近50個職缺，生產儲備幹部最高月薪可達5萬4千元；最受學子們青睞的還是空勤人員，起薪約在6萬元左右。這次徵才活動有46家廠商參與，橫跨天然資源食品與農業、製造、行銷與銷售、金融財務、企業管理、休閒與觀光旅遊、藝文與影音傳播、教育與訓練等產業，提供1,300個職缺，其中包括群創光電、矽品、大成長成、光泉牧場、科定、王品、麥當勞、宜得利、特力屋等全國知名廠商及嘉雲南地區在地深耕的企業，國軍人才招募中心及海巡署亦有約萬名軍士官報考名額，活動現場同步舉辦「企業說明會」、「國家考試講座」、「職涯個別諮詢」、「身障者就業諮詢」、「國家考試諮詢」、「創業講座」、「職涯發展圖書資訊展」、「創新育成中心學生創業及廠商成果展」，會場民眾及學生們均希望透過活動，找到自己心目中最理想的工作。