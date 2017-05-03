嘉大辦職涯日 助學子求職更順暢大成報 (2017-05-03 15:35)
建立學生求職自信心，嘉義大學於5月3日上午10時至下午3時，在蘭潭校區圖書資訊館舉辦「職涯博覽會暨校園徵才」活動，嘉大邱義源校長特別到場主持開幕式，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋、嘉義就業中心主任劉達源、退輔會嘉義榮民服務處處長董順、嘉義市政府社會處副處長曾建福均出席給予青年學子們加油打氣。
主辦單位表示，各大企業皆派員到場向學生、民眾詳細介紹職場環境、職缺工作內容及福利待遇等，活動現場除校園徵才外，亦邀請人力資源主管提供「履歷自傳健診」，希望透過一對一客製化諮詢服務，提升未來面對職場競爭力。雖然最近薪資低迷，但參與廠商中，慈愛動物醫院初入職場的住院醫師可月領4萬元左右，工作3年當上院長可達年薪百萬，所有福利均比照勞基法規定給予，這次提供15個獸醫師職缺；科定企業則提供近50個職缺，生產儲備幹部最高月薪可達5萬4千元；最受學子們青睞的還是空勤人員，起薪約在6萬元左右。
這次徵才活動有46家廠商參與，橫跨天然資源食品與農業、製造、行銷與銷售、金融財務、企業管理、休閒與觀光旅遊、藝文與影音傳播、教育與訓練等產業，提供1,300個職缺，其中包括群創光電、矽品、大成長成、光泉牧場、科定、王品、麥當勞、宜得利、特力屋等全國知名廠商及嘉雲南地區在地深耕的企業，國軍人才招募中心及海巡署亦有約萬名軍士官報考名額，
活動現場同步舉辦「企業說明會」、「國家考試講座」、「職涯個別諮詢」、「身障者就業諮詢」、「國家考試諮詢」、「創業講座」、「職涯發展圖書資訊展」、「創新育成中心學生創業及廠商成果展」，會場民眾及學生們均希望透過活動，找到自己心目中最理想的工作。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
禮盒組 綠豆椪 蛋黃酥．金韻 蛋黃酥 禮盒．綠豆椪 月餅 蛋黃酥．米南瓜蛋黃酥．蛋黃酥 禮盒．聖保羅 蛋黃酥 松子酥．犁記 蛋黃酥．周老爸 蛋黃酥．鴨蛋 蛋黃酥．綠豆椪 蛋黃酥．蛋黃酥．豆沙蛋黃酥．大嬸婆 蛋黃酥．蛋黃酥 犁記．月餅 蛋黃酥．漢坊 蛋黃酥
前夫懲凶妻兒喪命 醫師：悲劇可避免【NOWnews今日新聞】
陸官專科班校友會 陳錦全獲傑出校友獎章【大成報】
禁寫才女作家姓名？ 衛福部：此案不用隱去【NOWnews今日新聞】
揭露誘姦真相 父稱不想再見受害者【NOWnews今日新聞】
才女作家林奕含上吊自殺 得年26歲【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》