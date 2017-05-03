【大成報記者吉雄世╱高雄報導】高雄市政府社會局與社團法人高雄市基督教福氣教會將於6日母親節前夕，運用高雄市公益彩券盈餘基金共同舉辦「106年高雄市母親節美『力』媽媽慶祝活動－頒獎典禮」，有50位美「力」媽媽接受表揚，獲獎名單3日公布，現場邀請12位獲獎媽媽代表現身說法，其感動的生命故事令人動容。社會局長姚雨靜推崇她╱他們以積極樂觀的態度面對生活，努力克服逆境，守護孩子，同時熱心公益奉獻的精神，實為社會楷模。今年高雄市各區公所、社福團體、機關學校及個人推薦77位優秀的媽媽參選，經評審後選出50位媽媽接受表揚。有奉獻家庭照顧、熱心社會公益的「毅力媽媽」12位;克服適應不同文化生活，致力家庭教育的「新力媽媽」10位；身處弱勢卻積極向上的「自力媽媽」5位；努力不懈地教養身心障礙子女的「給力媽媽」8位；父代母職、隔代教養或親屬養育的「魔力媽媽」7位，以及積極規劃生活、勇敢實現自我夢想的「活力媽媽」8位，其中，今年高齡一百歲的毅力媽媽尹江若雲，是這次最年長的媽媽。最年長的毅力媽媽尹江若雲，經歷抗日和國共戰爭，看盡戰爭下的家園殘破，民不聊生，她靠信仰的力量走過。隨著政府來台，在舉目無親的狀況下展開新的生活，先生是軍人，尹媽媽勤儉持家，在家開雜貨店又兼做打毛衣，縫手套等貼補家用，含辛茹苦地將孩子們撫養長大，孩子個個有成就，樂觀開朗的她堅信活到老學到老，一直保有年輕的心境。最積極參與公共事務的新力媽媽蘇英是印尼裔台灣人，她不只照顧家庭與子女，更關心周遭新住民姊妹的生活處境，在100年當選南洋台灣姊妹會理事長，為現任副理事長，並加入高雄市婦權會擔任婦權會委員，代表新住民婦女表達需求，爭取福利。同時，在美濃區東門國小擔任印尼語課講師，將印尼文化及生活經驗介紹給學生們；最近她還報名東南亞語導遊訓練，將台灣文化介紹給印尼遊客認識。她透過積極學習，由受助者翻轉成為助人者，將多元文化的理念傳達出去，在各地都可看到她認真服務的身影。最樂觀的自力媽媽陳美花，先生在78年因工受傷喪命，美花媽媽獨自一肩扛起所有家計，撫養4名年幼孩子。她早出晚歸，努力工作養家，極重視孩子的教育，她認為唯有透過教育才能改善與提升孩子們未來的生活環境與品質，毅然地從高雄山區搬至美濃，讓孩子們接受更完善及多元的教育。刻苦耐勞、勤儉持家的她展現了「母愛力量無堅不摧」的精神！最堅韌的給力媽媽黃勤淑，單親獨自撫養及照顧2女1男，兒子從出生時就罹患罕見疾病『阿拉吉歐症候群』，三年前又罹患呼吸終止症，因兒子已做過換肝手術，醫師不建議開刀，建議使用氧氣機及加強翻身來治療，為兒子的病，她買了氧氣機，同時每晚都幫兒子翻身，確認他的呼吸狀況，對勤淑來說，犧牲睡眠根本不算什麼，兒子身體健康才是最重要的，只要孩子在身邊陪伴就是人生最大的幸福。最稱職的魔力媽媽侯益智，自小重度肢障，但認真向學，是位合格藥師，幾年前不幸離婚，但他不氣餒，身兼母職，獨自照顧三名子女，為促進親子正向關係發展，他常安排時間與子女至鄰近公園運動、談心，陪伴子女成長。他相信「上帝關了我們一扇窗，會為我們開另一扇門」，不因自己外在不足而自餒，善用自己的優勢給予孩子正向能量及良好的榜樣。最熱愛學習的活力媽媽陳美葉，在兼顧家庭的同時，去唸大眾傳播，拍記錄片得到新聞處《城市影像創作》第三名。又到高師大修文化藝術碩士；48歲考上中山大學傳管所，論文還得高雄市研究成果甲等獎榮獲陳菊市長親自頒獎；熱心公益的她還擔任長達21年的認輔志工。她認真學習態度及助人的精神，成孩子最佳的身教。尤其，她做得一手好菜，喜歡與孩子一同做菜，更成為親子間最甜蜜的成長回憶。社會局長姚雨靜表示，天下的母親都是偉大的，在這節日母親最愛什麼禮物呢?社會局在母親節前夕，進行小型的問卷調查，發現高雄母親最想被愛的方式，就是一個愛的抱抱，其次是全家出去玩及和家人一起聊天。為鼓勵民眾對母親表示「愛的行動，」社會局在母親節期間，舉辦按『讚』及上傳照片抽好禮活動，詳情請上「高雄市母親節」粉絲專頁，一起響應美『力』時刻，給媽媽一個愛的抱抱，透過擁抱，傳遞母與子之間的愛。今年草衙道在母親節期間，特別贊助150份關懷禮送弱勢家庭，表達感謝媽媽守護家庭及孩子的辛勞。姚雨靜強調，為了讓女性能自在的展現自己，發揮所長，享受生活，社會局透過空間設施及提供多項貼心服務，包括因應性別平等政策綱領及消除對婦女一切形式歧視公約（簡稱CEDAW公約）的精神，推動「男性參與照顧工作」鼓勵男性一起分擔家庭照顧工作外，並積極與民間單位努力推動各項家庭福利服務，例如生育津貼、子女課後照顧、婦女培力方案、育兒資源中心、親職講座、懷孕婦女友善服務、坐月子到宅服務、新住民資源服務等，14處社福中心協助減輕生活壓力，一起照顧家庭。附件一：106年高雄市母親節美力媽媽受表揚名單：（共50位）【毅力媽媽】共12名:楊黃梅秀、蕭黃寶珠、凃紅豆、王干絨、蔡秀琴、黃芳英、楊劉瓊心、謝呂員、江邱玉霞、蘇鳳珠、李秀珠、尹江若雲。【新力媽媽】共10名:林愛施、李細琴、阮氏香、丁玉蘭、吳氏娜貞、黃姿萓、何紹星、蘇英、范金英、李慧芬。【自力媽媽】共5名:陳美花、張麗香、余麗雪、阮氏蓓、游琇秝。【給力媽媽】共8名:周美花、彭麗霞、曾謝梅嬌、黃勤淑、龔文瑛、莊淑雅、周佩君、黎莎如波。【魔力媽媽】共7名:許玉芳、陳林月娥、盧惠雪、江葉金燕、侯益智、湯春心、莫慕容。【活力媽媽】共8名:歐施秀鳳、陳美葉、蔣來珠、官靜微、江張蜂、李湯秋玉、劉玉梅、謝月桂。附件二：出席記者會各類別受表揚母親的代表：（共12位）106年市府為感謝媽媽的辛勞，特別在母親節前夕舉辦「母親節美力媽媽慶祝活動」，選出50位媽媽接受表揚，包括：毅力媽媽12位;新力媽媽10位；自力媽媽5位；給力媽媽8位；魔力媽媽7位及活力媽媽8位。並於 5月3日(三)上午11時至12時舉辦記者會，邀請各獎項2名代表共12人出席記者會，以下為12位媽媽簡介：附件三：獎項介紹推薦獎項類型：全部獎項受理審核後至多表揚50名美力媽媽。(一) 團體推薦獎項：僅接受本市各機關、區公所、學校與公益團體推薦，請各界踴躍推薦。1.毅力媽媽：致力於家庭照顧，且奉獻公益之母親。(受推薦者年齡需為65歲以上，原住民55歲以上)。2.自力媽媽：身處弱勢，卻以積極、樂觀態度面對生活、努力引導家庭方向、克服逆境之清寒或單親家庭的母親。3.新力媽媽：努力適應不同文化生活，致力於家庭、並教育子女學習媽媽的語言，或積極參與公共事務，且能發揮媽媽角色之新住民母親。4.給力媽媽：投入心力教養身心障礙子女，堅持不懈且發揮母職角色的母親。5.魔力媽媽：勇敢代母職之單親爸爸、男性積極照顧教養子女、或協助教養他人子女(例如：祖孫、姑侄、師生、寄養家庭、機構安置教養等關係；不限已婚或未婚)，且能有效協助該家庭發揮母職功能者。(二) 個人推薦獎項：僅接受個人及親友推薦。1.活力媽媽：積極規劃自我生涯、勇敢實現自我夢想與創意，給予家庭成員自由發揮空間，並與子女或家庭成員間有良好互動、溝通與瞭解、彼此相互成長，跳脫傳統媽媽角色的母親/母職角色者。（本獎項僅接受個人/親友推薦。）