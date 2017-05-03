【記者高金次新北報導】市長朱立倫3日為新北市第5屆「護理傑出獎」39位得獎者頒獎表揚，不少獲獎的家屬也到現場分享榮耀與喜悅，場面熱鬧溫馨。朱立倫除了恭喜得獎者及祝福所有護理人員護師節快樂以外，也指出隨著國人平均餘命的延長，及超高齡社會的來臨，護理人員將扮演更重要的角色，是國家最重要的資產。朱立倫表示，健康，是幸福的基礎。有了健康，才能揮灑人生、才有逐夢踏實的可能。現今社會，人生必經的生老病死，尤其是國人平均餘命的延長，及超高齡社會的來臨，包括長期照顧、安寧療護及偏鄉醫療保健，都脫離不了衛生醫療服務。朱立倫說，尤其是新北市幅員廣大、人口達全國6分之1，為感謝並肯定在都會區，也在偏鄉各領域，堅守工作崗位為400萬市民健康默默付出的護理人員，衛生局自民國102年起，辦理護理傑出獎，也是國內第一個由公部門主辦評選，就是要讓新北市所有護理同仁知道，我們不僅沒有忘記你們，還要表彰你們的辛苦。衛生局長林奇宏表示，新北市目前有1萬6千8百多名執業護理人員，今年共有120位被推薦者由13名社會公正人士、護理臨床專業及學者代表所共同組成之委員會，經初審及決審二階段嚴謹的討論，評選出「護理貢獻獎」、「教研貢獻獎」及「特殊貢獻獎」3大獎項別共39位得獎者。今年護理貢獻獎32位：王思雯、王美華、王茉美、王淑鈴、石幼倩、江如芬、池月娟、吳惠慎、吳惠蘭、汪文華、沈容安、沈素華、林欣怡、林芳鈴、林彥君、林瑞萍、林慧玉、邱育芬、徐月玲、高溱璟、張春鳳、張琪、張翠容、莊芬綺、陳似錦、陳淑貞、黃麗娟、趙白玫、蔡婉貞、鄭順意、戴培惠、謝淑華。教研貢獻獎5位：李美珠、刑慧芬、林雅慧、傅秀雲、曾郁心。特殊貢獻獎有卓珮珮及廖如文。相關優良事蹟請至衛生局官網http://www.health.ntpc.gov.tw/查詢。圖文說明；新北市長朱立倫頒獎表揚第5屆「護理傑出獎」39位獲獎人員。（記者高金次攝）