新光三越南西三館傳誠品接手 雙方這樣說中央社 (2017-05-03 16:12)
（中央社記者黃雅娟台北2017年5月3日電）外傳新光三越南西三館將易主，由剛拿下台北捷運中山地下書街的誠品接手。誠品表示，相關內容為市場傳言不便回應；新光三越則表示，現在還在租約期，不可能換人經營。
台北捷運中山地下書街今年3月底合約到期，日前公開招標，確定由誠品公司得標，最快在今年7月就會以新面貌重新亮相，文創加書店比例至少要有7成，其餘面積可適度開放咖啡、甜點等輕食業種。
媒體報導，市場同時傳出誠品今年第4季將取得新光三越南西三館經營權，結合捷運中山地下書街，與市政府規劃「中山線形公園」商圈結合。
誠品對此表示，相關內容為市場傳言，誠品不便回應，將在適當時機對外公開澄清說明。新光三越表示，外界的揣測純屬傳言，現在仍在租約期間，目前不可能換人經營。1060503
關鍵字：
上一則：蜘蛛網形狀超奇特 網友：通靈蜘蛛
下一則：癌末少女最後願望 3萬陌生人響應
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
「單眼」紅腫痛好不了 當心這病作怪【NOWnews今日新聞】
陳宜民回應管碧玲:高雄捷運黃線 恐債留子孫【中央網路報】
女作家之死 陳時中譴責加害人【中央社】
《通靈筆記第三章》：郭書瑤演技太逼真，索非亞幫忙淨身【中央網路報】
不可忽"視"！僵直性脊椎炎日記者會【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》