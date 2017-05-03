（中央社記者黃雅娟台北2017年5月3日電）外傳新光三越南西三館將易主，由剛拿下台北捷運中山地下書街的誠品接手。誠品表示，相關內容為市場傳言不便回應；新光三越則表示，現在還在租約期，不可能換人經營。



台北捷運中山地下書街今年3月底合約到期，日前公開招標，確定由誠品公司得標，最快在今年7月就會以新面貌重新亮相，文創加書店比例至少要有7成，其餘面積可適度開放咖啡、甜點等輕食業種。



媒體報導，市場同時傳出誠品今年第4季將取得新光三越南西三館經營權，結合捷運中山地下書街，與市政府規劃「中山線形公園」商圈結合。



誠品對此表示，相關內容為市場傳言，誠品不便回應，將在適當時機對外公開澄清說明。新光三越表示，外界的揣測純屬傳言，現在仍在租約期間，目前不可能換人經營。1060503