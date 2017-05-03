▲大鵝攻擊主人，狗狗緊咬脖子保護。（圖／翻攝自臉書）

大家都說狗狗是人類最忠實的朋友，而國外一隻狗狗就證實了這個說法，牠一見到主人遭到大鵝攻擊，便立刻緊咬住大鵝，衝向前拯救主人，整個過程都被拍下上傳，掀起網友熱烈討論。

影片中可見，由於大鵝緊咬住主人的外套，狗狗便上前咬住大鵝的脖子，試圖將對方給拉開，但大鵝被拉走沒多久，還是不死心逼近主人，狗狗為了不讓主人受到任何一點傷害，便死命地咬住大鵝，最後終於順利趕走大鵝。

臉書專頁「Spicy Doggo Memes」分享這段影片，至今已突破120萬人次觀看，網友紛紛留言「狗狗可以直接咬傷鵝的，但牠沒有這樣做，狗狗真的很棒」、「這隻狗狗真的很棒，不僅沒有大聲狂吠，也沒有傷害到大鵝」、「這就是為什麼我這麼喜歡狗的原因」。